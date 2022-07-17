Москва, , 11:18 — REGNUM Публикацию британского журнала «The Week» об отставке премьер-министра страны Бориса Джонсона, в которой говорится, что это произошло «после трех лет лжи, скандалов и лицемерия», прокомментировал 17 июля российский сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Алексей Пушков ParisSeptembre2014

Как отметил Пушков, британское издание только забыло добавить, что отставка Джонсона также связана с острым кризисом, который страны Запада обрушили на себя своей санкционной войной против России.

«Джонсон был ее активным сторонником, как и яростным союзником Украины. Но ему это не зачлось. По большому счету британскому избирателю плевать на Украину», — отметил он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что усилия Запада, направленные против России в связи со спецоперацией на Украине, обещала возглавить кандидат в премьер-министры Великобритании, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт.