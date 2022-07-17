Златоуст, Челябинская область, , 11:11 — REGNUM В Челябинской области житель Сатки повесил кредит на 34-летнего жителя Златоуста и потратил деньги. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

По данным полиции, гражданин стал получать уведомления о необходимости выплаты займа в размере 54 тыс. рублей. Полицейские задержали гражданина 1990 года рождения. Оказалось, что он проходил вместе с пострадавшим лечение и воспользовался его персональными данными для оформления займа.

В отношении подозреваемого завели уголовное дело о мошенничестве. Ему грозит пять лет колонии.