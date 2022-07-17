Вашингтон, 17 июля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В гонке сверхдержав демократия приносится в жертву внешнеполитическим решениям Вашингтона. Такое мнение 17 июля высказали авторы американского журнала Foreign Affairs Майкл Бренс и Ван Джексон.

За спиной США

Как отмечают авторы публикации, противостояние США с Россией и Китаем воспринимается американской политической элитой в качестве «чистого блага», однако оно наносит вред благополучию жителей Соединённых Штатов и провоцирует к отказу от декларируемых Вашингтоном ценностей демократии.

«Как расизм и насилие на этнической почве были частью холодной войны, так они (демократические ценности. — ред.) сегодня стали самой заметной и непосредственной ценой противостояния с Китаем и Россией», — говорится в материале.

Также обозреватели уточнили, что в течение последних месяцев в США усилились атаки на эмигрантов из России и Китая на почве ксенофобии, после начала спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины российский бизнес в Соединённых Штатах подвергся бойкоту и компания Disney приостановила выпуск своих новых фильмов в РФ.

«Представитель Демократической партии Эрик Суолвелл даже дошел до того, что предложил «выгнать всех русских студентов из США». Это тревожный отголосок расистской исключительности времен холодной войны», — указали Бренс и Джексон.

При этом они высказали мнение, что политикам страны стоит пересмотреть свои приоритеты и начать заботиться об американцах, так как этого давно не делалось из-за того, что в США существует убеждённость в том, что у любой господдержки населения коммунистический характер.

«На самом деле, если Соединенные Штаты хотят иметь хорошо функционирующее государство с мирным гражданским обществом, последнее, к чему они должны стремиться, — это соперничество великих держав. В конкурентной среде не могут быть решены многие из наиболее серьезных угроз демократии: изменение климата, белый национализм и ксенофобия, пандемии инфекционных заболеваний и экономическое неравенство», — добавили авторы публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американский лидер Джо Байден не считает правдивыми заявления саудовского министра иностранных дел Аделя аль-Джубейра о том, что тот не слышал, как президент США возложил ответственность на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана аль Сауда за убийство журналиста Джамаля Хашогги.