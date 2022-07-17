17 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили сообщение газеты Newsweek о том, что президента США Джо Байдена могут отстранить от должности, если демократическая партия, которую он представляет, проиграет на выборах.

Оксана Переможенко, , 11:48 — REGNUM Президента США Джо Байдена могут отстранить от должности, если демократическая партия, которую он представляет, проиграет на выборах, сообщает 16 июля газета Newsweek.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения указали на то, что результаты выборов могут сфальсифицировать, как было с последними президентскими выборами в США. Иные отметили, что Байден удобен тем, что на него можно свалить все неудачи США. Были и те, кто считает, что кто бы ни был президентом США, политика Штатов в отношении России не изменится.

«Дедушке давно пора на покой», — считает Irisha C.

«Ой, да ладно! Опять проведут голосование по почте и, если их не устроят результаты, тогда объявят: «Россия вмешалась в выборы США», «агенты Кремля сфальсифицировали выборы»! «Это Путин виноват»! Какие у них там ещё главные «кричалки»? Интересно, самим американцам каково? Если всё в их стране решает Россия и российский президент?..» — задалась вопросом Ольга.

«Кто бы ни был там президентом, для России не изменится ровным счётом ничего…» — подчеркнул Семёнов.

«Какая разница — Байден, Трамп? Политика американцев не изменится», — написал Антон В.

«За дедом смерть уже гоняется, какие ему выборы?» — не понимает Татьяна.

Уго Симберг. Сад смерти. 1896

«Главное — не как проголосуют, а как посчитают», — с сарказмом пишет Сергей Л.

«Байден — это последняя надежда России», — пошутила Ася.

«Не троньте деда! Он мастерски сам справляется с отвращением к Америке у других, никакие «агенты Кремля» не нужны», — прокомментировал новость один из участников обсуждения.

«Так это кукла, выжившая из ума. Где гарантия, что если его заменят, то не будут руководить прежние кукловоды?» — задался вопросом Dmitry.

«Нет, нет, не надо! Даёшь второй срок деду Байдену!» — написал Василий.

«Пора уже на отдых! Жалко деда», — отреагировала Elena P.

«Да его же демократы специально к власти привели — чувствовали, что опустилась Америка… Довели страну, ну и надо будет на кого-то списать всю мерзость. А тут этот полудурок подвернулся, вот сейчас ещё чуть-чуть и все просчёты на него повесят. Ну сумасшедший, что возьмешь?..» — отметил 27 050.

«Если демократы, как с Байденом, не пойдут на прямой подлог выборов, они их проиграют однозначно. Если начнут фальсифицировать, а они начнут, не сомневаюсь, это окончательно взорвёт страну и легко может вылиться во вторую гражданскую. Чего им и желаю, привет из наших 90-х», — отреагировал Нильс.

«Байдену пора в дом престарелых», — пишет Dmitry.

«Этого фанатика-убийцу только под трибунал вместе с его распутными родственниками. И пусть на их средства восстанавливают Сирию, Ирак и т.д.», — не выдержала Eliza.

«Что-то мне подсказывает, что они проиграют», — добавила Евгения.

«Американцы далеко не дураки. Сейчас, в смутное время, у власти дед с деменцией, и на него можно списать все неудачи. Дальше они будут смотреть по ситуации и поставят кого надо!» — считает Incognito.

«У них патовая ситуация. И Байдена нельзя оставлять, плох совсем дедушка. И дуру тупую (Камалу Харрис — О. П.) вместо него ставить нельзя, ещё позорное будет. Весёлый конец года нас ждёт: зима в Европе, выборы в США, конец Украины. Дай Бог здоровья Путину, чтобы сил на всё хватило», — подытожила Ольга.