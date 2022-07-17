Новосёловский район, Красноярский край, 17 июля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Прокуратура организовала проверку по факту гибели 17-летнего подростка и его тёти в заливе Борозда Красноярского водохранилища. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства Красноярского края.

ГУ МЧС по Красноярскому краю Тонущий человек

По предварительным данным, 34-летняя женщина отдыхала на берегу с родственниками, в том числе сестрой и её сыном. Последнего родные учили плавать, но в какой-то момент потерпевшая с подростком отстали.

«Вскоре в воде с признаками утопления обнаружили тело женщины, а после продолжительных поисков, при осмотре поверхности воды с использованием квадрокоптера — тело подростка», — отметили в ведомстве.

В рамках проверки сотрудники прокуратуры намерены выяснить все обстоятельства произошедшего.