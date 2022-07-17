WSJ: возрастные изменения помешают Байдену пойти на новый срок
Вашингтон, 17 июля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Американскому лидеру Джо Байдену стоит пересмотреть свое решение относительно планов участия в избирательной кампании на новый президентский срок на фоне неизбежных возрастных изменений, считает обозреватель The Wall Street Journal Лэнс Морроу.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Джо Байден
По его мнению, изменения с годами наложат свой отпечаток на возможности Байдена исполнять обязанности главы государства.
Он добавил, что Байдену стоило бы сменить портного из-за тесных костюмов, подобранных главе Белого дома США.