Москва, 17 июля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Правительство РФ расширило границы нескольких территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке для запуска новых инвестпроектов по строительству. Об этом 17 июля сообщается на сайте правительства.

Kremlin.ru Михаил Мишустин

«Границы ТОР «Камчатка» будут расширены за счёт включения дополнительных земельных участков и части акватории Авачинской губы. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — отмечается в сообщении.

На обновленной территории построят горно-обогатительный комбинат на базе месторождения Кумроч Усть-Камчатского муниципального района и судоремонтное предприятие в Петропавловске-Камчатском. Реализация данных проектов позволит привлечь в регион почти 22 млрд рублей частных инвестиций и создать более 1,3 тыс. новых рабочих мест.

Также правительство расширило границы ТОР «Николаевск» в Хабаровском крае, где будет обновлен морской порт в посёлке Охотск, и ТОР «Свободный» в Амурской области, где построят комплекс сжижения природного газа. В «Николаевске» инвестор вложит более 140 млн рублей, а в"Свободный» — более 1,1 млрд рублей.

Расширены и границы ТОР «Забайкалье» для запуска проекта по постройке в Чите нового микрорайона в рамках программы «Дальневосточный квартал».