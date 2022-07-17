Луганск, 17 июля 2022, 10:47 — REGNUM За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили 62 украинских боевика. Об этом 17 июля сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.
«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 62 человека личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.
Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли три бронетранспортёра и девять единиц автомобильной техники.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало извечно, что с начала эскалации ситуации в Донбассе 17 февраля 2022 года киевские боевики выпустили по территории ЛНР в ходе 1033 обстрелов в общей сложности свыше 10,3 тысячи боеприпасов.