Луганск, , 10:47 — REGNUM За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили 62 украинских боевика. Об этом 17 июля сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

Флаг ЛНР Цуканов М.В

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 62 человека личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли три бронетранспортёра и девять единиц автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало извечно, что с начала эскалации ситуации в Донбассе 17 февраля 2022 года киевские боевики выпустили по территории ЛНР в ходе 1033 обстрелов в общей сложности свыше 10,3 тысячи боеприпасов.