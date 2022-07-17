Абакан, 17 июля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Хакасии за прошедшие сутки выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровел после COVID-19 один пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Наибольший прирост зафиксирован в Саяногорске (+3). Диагноз также подтвердился у жителей Абакана, Черногорска, Алтайского и других районов. Таким образом, всего с начала года в республике зарегистрирован 34 471 случай инфицирования.

«Амбулаторно лечится 61 (-1) пациент, проходят лечение в стационаре 13 человек: на аппаратах ИВЛ ни одного человека», — отметили в правительстве.