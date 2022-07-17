Луганск, 17 июля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. С начала эскалации ситуации в Донбассе в Луганской Народной Республике (ЛНР) в результате 1033 обстрелов со стороны киевских боевиков погибли 74 человека, включая трёх детей. Об этом 17 июля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Отмечается, что в течение пяти месяцев с 17 февраля по 17 июля 2022 года представительством ЛНР в СЦКК было зафиксировано 1033 обстрела территории республики, при которых применялось тяжелое вооружение.

«Жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) за вышеуказанный период стали 295 мирных жителя, из которых 74 человека погибли и 221 получили ранения», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в это число входят три ребёнка, погибших от обстрелов ВСУ, и ещё 19, которые получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли три населенных пункта в ДНР из «Градов».