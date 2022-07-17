Донецк, 17 июля 2022, 10:24 — REGNUM ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР из «Градов». Об этом 17 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️09:35 — н.п. Петровское — н.п. Верхнеторецкое: выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град»; ️09:55 — н.п. Новолуганское — н.п. Доломитное: выпущено 8 мин калибром 120 мм; ️09:40 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град»; ️10:00 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.
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