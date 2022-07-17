Нью-Йорк, США, , 10:23 — REGNUM Список из 250 лучших игроков североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ), играющих в ней в данный момент, обнародован 17 июля на сайте НХЛ.

НХЛ

В десятку лучших игроков вошли четыре российских хоккеиста: шестое место в ней занял российский форвард клуба «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, восьмое — российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, девятое — российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин и десятое ещё один игрок «Тампы» — российский нападающий Никита Кучеров.

При этом российский форвард и капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял в рейтинге только 15-е место. На первом месте оказался нападающий клуба «Эдмонтон Ойлерс» Конор Макдэвид.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля стало известно, что чешский нападающий, двукратный обладатель Кубка Стэнли Ондржей Палат перешёл из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в «Нью-Джерси Дэвилз».