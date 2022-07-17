Новосёловский район, Красноярский край, 17 июля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Красноярском крае зарегистрирован очередной случай гибели человека на воде. Трагедия произошла 16 июля, сообщили корреспонденту в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Walterwefer Водохранилище

По данным ведомства, Новоселовском районе в заливе Борозда на Красноярском водохранилище утонула женщина.

«Тело извлечено из воды очевидцами происшествия и передано сотрудникам полиции. Спасатели не привлекались», — отметили в ведомстве.