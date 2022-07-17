Белград, , 10:14 — REGNUM Потерпевший в Греции крушение в ночь на 17 июля самолёт Ан-12 доставлял в Бангладеш оборонную продукцию из Сербии в количестве 11,5 тонны. Об этом 17 июля заявил на брифинге сербский министр обороны Небойша Стефанович.

Самолёт Ан-12 Игорь Двуреков

«Самолет, который ночью упал в Греции, Ан-12, вез 11,5 тонн нашей продукции оборонной промышленности для Бангладеш. Все восемь членов экипажа, к сожалению, погибли», — сказал он.

Также Стефанович уточнил, что украинский Ан-12 вылетел из города Ниш в Сербии 16 июля в 20:40 (21:40 мск) и вёз продукцию компании «Валир».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинский самолет Ан-12 упал недалеко от города Кавала (Греция) в поле после того, как пилот сообщил о неполадках с двигателем.