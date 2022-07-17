Кемерово, 17 июля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 17 июля, на лечении находятся 654 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

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За прошедшие сутки был выявлен 41 новый носитель коронавируса. За это же время девять человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 166 877 случаев заражения коронавирусом, 163 734 человека выздоровели, 2489 пациента скончались.