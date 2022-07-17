Колпашево, Томская область, , 10:11 — REGNUM В Колпашево Томской области инспекторы задержали нетрезвого мужчину, ехавшего на самодельном тракторе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, в полицию позвонили местные жители.

Самодельный трактор нетрезвого изобретателя. Томская область УМВД по Томской области

Выехав на место и остановив тракториста, правоохранители заметили, что транспортное средство не было похоже на заводскую модель, к тому же оно не имело номеров. Выяснилось, что трактор был собран на базе автомобиля «Москвич».

«35-летний водитель не смог предоставить водительское удостоверение, а также документы на транспорт, средство и предпочёл распивать пивные напитки в присутствии сотрудников полиции, отказавшись от прохождения медосвидетельствования», — отметили в ведомстве.

Мужчина рассказал, что собрал трактор сам, однако не смог зарегистрировать его в ОГИБДД. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.