Вашингтон, , 10:08 — REGNUM Международный валютный фонд существенно сократит прогнозы глобального экономического роста в следующем отчете, пишет 17 июля Bloomberg.

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На фоне роста цен на продовольствие и энергоносители, а из-за замедления притока капитала на развивающиеся рынки, пандемии и замедления экономического роста в Китае политикам стало гораздо сложнее выработать экономическую стратегию, считает директор МВФ по стратегии, политике и обзору Джейла Пазарбазиоглу.

Пазарбазиоглу сделала даннное заявление после того, как министры финансов и управляющие центробанков стран-участниц G20 не приняли коммюнике, сообщив о сложности координации глобального ответа на рост инфляции.