Москва, , 10:03 — REGNUM ️Возбуждено уголовное дело в отношении украинского офицера, отдававшего приказы обстреливать гражданские объекты. Об этом 17 июля сообщили в СК РФ.

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Установлен организатор совершения преступлений против здоровья и жизни мирных граждан военнослужащими ВСУ на территории населённого пункта Светличное ЛНР.

«В отношении Константина Цымбала возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ», — отмечается в сообщении.

По данным следствия, Цымбал в период с 26 февраля по 30 апреля 2022 года неоднократно отдавал подчиненным военнослужащим приказы об осуществлении обстрелов н.п. Светличное ЛНР с применением различных видов артиллерийского вооружения, что привело к гибели 4 человек, а также к масштабным разрушениям жилых домов и объектов инфраструктуры.

При этом он достоверно знал об отсутствии в населенном пункте воинских подразделений ЛНР и Российской Федерации, а также о том, что здесь проживает не менее 200 мирных жителей, не имеющих возможности покинуть эту территорию.