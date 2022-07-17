Петропавловск-Камчатский, , 10:00 — REGNUM Все три человека, которые находились на борту разбившегося в Камчатском крае вертолёта Robinson, погибли. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

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«Пропавший борт обнаружен попутным вертолетом днем 17 июля в районе перевала Семячкова в 13 км от вулкана Узон. К сожалению, при крушении никто не выжил», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также указывается, что источник в экстренных службах рассказал, что в числе причин крушения винтокрылой машины рассматривается ошибка пилота в сложных погодных условиях и техническая неисправность вертолёта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вертолёт Robinson, пропавший 16 июля на Камчатке, нашли сгоревшим.