17 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Николай Михальченко, , 13:53 — REGNUM Итуруп — крупнейший остров Курил площадью 3174,71 кв. км. С северо-востока на юго-запад остров растянулся на 200 километров. С одной стороны он омывается Охотским морем, а с другой стороны — Тихим океаном.

Виды на Курильск и вулкан Баранского Николай Михальченко © ИА REGNUM

На острове проживает всего около 7 тысяч человек. В основном все населенные пункты острова — это сёла и посёлки городского типа. Единственный город — Курильск, он расположен в центральной части острова.

Курильск Николай Михальченко © ИА REGNUM

Коренное население острова — айны. Некогда айны жили на территории современной России в низовьях Амура, на юге полуострова Камчатка, на Сахалине и Курильских островах. В период с 1947 по 1949 год многие из них вместе с этническими японцами были репатриированы в Японию, оставшиеся к настоящему времени уже полностью ассимилировались.

На острове находится 20 вулканов, девять из них — действующие: Атсонупури, Баранский, Берутарубе, Богдан Хмельницкий, Иван Грозный, Кудрявый, Меньший Брат, Стокап, Чирип.

Виды на Курильск и вулкан Баранского Николай Михальченко © ИА REGNUM

Вулкан Баранский — один из самых доступных вулканов Итурупа, он расположен всего в 22 км к востоку от Курильска, и к нему идёт хорошая грунтовая дорога. Склоны вулкана усыпаны грязевыми и геотермальными источниками, а также фумаролами (ямы с кипящей грязью) с температурой выше 100 градусов. Поэтому ходить можно только по тропинкам.

Подножье вулкана Баранского Николай Михальченко © ИА REGNUM

Грязевой котёл у подножья вулкана Баранского Николай Михальченко © ИА REGNUM

Подножье вулкана Баранского Николай Михальченко © ИА REGNUM

Одной из главных достопримечательностей вулкана является река Кипящая, температура воды в ней близка к точке кипения.

Подножье вулкана Баранского Николай Михальченко © ИА REGNUM

Подножье вулкана Баранского Николай Михальченко © ИА REGNUM

Термальные источники вулкана Баранского Николай Михальченко © ИА REGNUM Термальные источники вулкана Баранского Николай Михальченко © ИА REGNUM

На Итурупе можно увидеть по-настоящему уникальное творение природы — Белые скалы, которые протянулись на 28 км вдоль побережья Охотского моря. Скалы состоят не из твёрдых пород, а образовались в результате мощного извержения вулкана, во времена, когда остров находился ещё под водой. Лава, которая была насыщена газами, вспенилась и закристаллизовалась в белоснежную пемзу. Спустя тысячи лет пемзовые горы поднялись над поверхностью воды.

Белые скалы, Итуруп Николай Михальченко © ИА REGNUM

Пемза и вулканическое стекло — вещества достаточно мягкие и рыхлые, и под действием воды и ветра горы легко разрушаются. Во время дождя можно увидеть, как с вершин стекают белые потоки рек, вырезающие на возвышенностях целые каньоны и ущелья.

Белые скалы, Итуруп Николай Михальченко © ИА REGNUM Белые скалы, Итуруп Николай Михальченко © ИА REGNUM

На севере острова Итуруп находится бухта Парусная. Единственная дорога туда идёт вдоль Охотского моря и Белых скал.

Бухта Парусная Николай Михальченко © ИА REGNUM

Водопад Девичьи Слёзы в бухте Парусная Николай Михальченко © ИА REGNUM

На острове множество водопадов, среди которых один из самых высоких в России — водопад Илья Муромец (141 м), озёр, горячих и минеральных источников.

По дороге в бухту Касатка Николай Михальченко © ИА REGNUM

По дороге в бухту Касатка Николай Михальченко © ИА REGNUM

По дороге в бухту Касатка Николай Михальченко © ИА REGNUM По дороге в бухту Касатка Николай Михальченко © ИА REGNUM

По дороге в бухту Касатка Николай Михальченко © ИА REGNUM

Со стороны Тихого океана расположен залив Касатка. Именно из этого залива японское авианосное соединение, которое здесь базировалось, направилось атаковать Перл Харбор. Сейчас же одной из главных достопримечательностей залива является выброшенный на мель во время шторма 3 декабря 2015 года буксир «Корунд». На борту находилась команда из 8 человек, никто из них не пострадал. Неоднократные попытки снять судно с мели не увенчались успехом, судно всё глубже закапывалось в песок.

Залив Касатка Николай Михальченко © ИА REGNUM

Буксир «Корунд», выброшенный на мель в заливе Касатка Николай Михальченко © ИА REGNUM

Буксир «Корунд», выброшенный на мель в заливе Касатка Николай Михальченко © ИА REGNUM

Буксир «Корунд», выброшенный на мель в заливе Касатка Николай Михальченко © ИА REGNUM Буксир «Корунд», выброшенный на мель в заливе Касатка Николай Михальченко © ИА REGNUM

Залив Касатка Николай Михальченко © ИА REGNUM

Курильские острова известны своими термальными источниками. На Итурупе функционирует несколько водно-оздоровительных комплексов. В водно-оздоровительном комплексе ''Ванночки'' термоминеральная вода температурой 46 °С изливается из скважины. По химическому составу относится к водам средней минерализации, газонасыщенным, хлоридно-натриевым, слабокислым, содержащим в кондиционных количествах биологически активный кремний (метакремниевую кислоту) и повышенные диоксид углерода, бром и бор.

Водно-оздоровительный комплекс «Ванночки» Николай Михальченко © ИА REGNUM

Водно-оздоровительный комплекс «Ванночки» Николай Михальченко © ИА REGNUM

Курильский бобтейл Кеша на территории водного комплекса «Ванночки» Николай Михальченко © ИА REGNUM Водно-оздоровительный комплекс «Ванночки» Николай Михальченко © ИА REGNUM

Водно-оздоровительный комплекс «Ванночки» Николай Михальченко © ИА REGNUM

Оздоровительный комплекс «Жаркие воды» Николай Михальченко © ИА REGNUM