Москва, , 10:00 — REGNUM Кратковременный дождь ожидается в Москве, возможна гроза, при этом воздух прогреется до +23 градусов. Об этом 17 июля сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Лето в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием ложбины высотного североатлантического циклона и связанного волнового атмосферного фронта, из-за чего небо будет хмуриться, прольются скоротечные дожди с вероятностью мозаичных гроз. … Температурный фон окажется на 2 градуса ниже положенной климатической нормы. … Температура воздуха в столице +21 … +23, в Подмосковье — +19 … +24», — отметил он.

Ветер будет западным 3−8 м/с, атмосферное давление — 748 мм ртутного столба.