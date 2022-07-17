Горно-Алтайск, 17 июля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба. Это наибольший показатель прироста за последний месяц.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

Новые носители зарегистрированы в Горно-Алтайске, Улаганском, Кош-Агачском, Майминском и Турочакском районах. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 34 740.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 672, в том числе 623 — от COVID-19, 49 – от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 4, за весь период – 34 005», — добавили в оперштабе.