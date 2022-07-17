Донецк, , 09:57 — REGNUM В ДНР без энергоснабжения остаются почти 5 000 абонентов.

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«В результате обстрелов ВФУ в Донецкой Народной Республике обесточены 4 922 бытовых абонента», — сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

Ранее сообщалось, что переносные ЗРК и крупнокалиберные пулемёты были установлены ВСУ в многоквартирных домах города Харьков на Украине. В многоэтажках также складируют боеприпасы.

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