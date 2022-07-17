Ангарск, Иркутская область, 17 июля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 17 июля сообщает подробности серьёзного ДТП, случившегося сегодня под Ангарском: погибли водитель и пассажир иномарки.

ДТП

Автоавария произошла сегодня около 12:00 местного времени на автодороге Ангарск-Савватеевка неподалеку от дачного товарищества «Утес».

По предварительной информации, при столкновении автомобилей Toyota Fielder и Honda CR-V первую иномарку отбросило на полосу встречного движения, где она налетела сначала на кроссовер Subaru Forester, а затем на грузовик Nissan Condor. От произошедшего кран-манипулятор завалило на бок, а Honda и Toyota съехали в кювет.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 10 июля, на территории Приангарья произошло 40 дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека погибли, 47 человек получили травмы различной степени тяжести.

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