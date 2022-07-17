Москва, , 09:51 — REGNUM По индивидуальному запаху каждого человека и температуре его тела выбирает свою потенциальную жертву для укуса комар. Об этом 17 июля рассказала заведующая педиатрическим отделением клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Елена Андросова в беседе с агентством «Прайм».

Комар Day Donaldson

Как указала эксперт, при выборе человека для укуса комара выбирает определённый состав индивидуальной микрофлоры кожи и выделяемый ею углекислый газ. Чем выше последний показатель, тем привлекательнее для комара его жертва.

«Микрофлора у всех людей разная, поэтому соотношение «пахучих веществ», производимых микробами, у разных людей отличается, и общий запах тоже будет различным», — пояснила Андросова.

При этом она добавила, что есть научное исследование, в результате которого было определено, что определённый вид комаров в большей степени привлекают люди с первой группой крови. В то же время, эксперт уточнила, что данных том, что комары предпочитают людей какого-либо пола или цвета кожи, на сегодняшний день нет.

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