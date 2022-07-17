Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Американский лидер Джо Байден не считает правдивыми заявления саудовского министра иностранных дел Аделя аль-Джубейра о том, что тот не слышал, как президент США возложил ответственность на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана аль Сауда за убийство журналиста Джамаля Хашукджи.

Джо Байден Gage Skidmore

Байден ответил на вопрос о разговоре с кронпринцем по возвращении из турне на Ближний Восток. Он отрицательно ответил на просьбу уточнить, являются ли слова аль-Джубейра правдивыми.

«Почему вы, ребята, не говорите о том, что имеет значение? Я рад ответить на вопросы, которые имеют значение», — передает слова Байдена ТАСС.