Вашингтон, 17 июля 2022, 09:49 — REGNUM Американский лидер Джо Байден не считает правдивыми заявления саудовского министра иностранных дел Аделя аль-Джубейра о том, что тот не слышал, как президент США возложил ответственность на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана аль Сауда за убийство журналиста Джамаля Хашукджи.
Байден ответил на вопрос о разговоре с кронпринцем по возвращении из турне на Ближний Восток. Он отрицательно ответил на просьбу уточнить, являются ли слова аль-Джубейра правдивыми.
«Почему вы, ребята, не говорите о том, что имеет значение? Я рад ответить на вопросы, которые имеют значение», — передает слова Байдена ТАСС.