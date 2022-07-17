Хоринский район, Бурятия, , 09:48 — REGNUM За минувшие сутки пожарные вели работы по дотушиванию двух лесных пожаров в Хоринском районе Бурятии. Они возникли из-за сухой грозы 14 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Лесной пожар Правительство Иркутской области

В борьбе с огнём были задействовано 118 сотрудников лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей, а также 24 единицы техники.

В результате одно возгорание ликвидировано, второе в настоящее время находится на стадии ликвидации. Пройденная огнём площадь достигла 18 га.

«Тушение осложняют толстая лесная подстилка, высокая захламленность и каменные россыпи. На утро 17 июля новых возгораний в лесах республики не обнаружено», — отметили в ведомстве.