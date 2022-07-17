Кемерово, 17 июля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Кемеровской области жертвами интернет-преступников стали 1006 человек. За последнюю неделю — 19 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

В ведомстве уточнили, что ущерб составил 186 млн 164 тыс. рублей, за последнюю неделю — 8 млн 964 тыс. рублей.

Для обмана преступники использовали страницы социальных сетей и находили потерпевших при совершении сделок купли-продажи.