Донецк, , 09:45 — REGNUM ВСУ снова обстреляли Доломитное в ДНР. Об этом 17 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Солдаты ВСУ U.S. Army Europe

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:30 — н.п. Николаевка-2 — н.п. Доломитное: выпущено 7 снарядов калибром 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Доломитное «натовскими» снарядами.

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