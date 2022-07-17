Донецк, 17 июля 2022, 09:45 — REGNUM ВСУ снова обстреляли Доломитное в ДНР. Об этом 17 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:30 — н.п. Николаевка-2 — н.п. Доломитное: выпущено 7 снарядов калибром 155 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ обстреляли Доломитное «натовскими» снарядами.
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