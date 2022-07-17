Москва, 17 июля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Boeing Co. смягчила ожидания на спрос на коммерческие самолеты в ближайшие десятилетия из-за перспективы более низкого глобального экономического роста и неопределенности в отношении поставок реактивных самолетов высокого давления на рынок РФ, пишет 17 июля Bloomberg.

Goodfon.ru Boeing

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Из долгосрочного прогноза компании по коммерческому рынку следует, что до 2041 г. клиентам будет поставлено 41 170 новых самолетов. Год назад Boeing рассчитывал продать 43 610 самолетов за 20 лет. Производитель сократил также свой прогноз годового роста пассажиропотока с 4% до 3,8%.

Также в прогнозе исключены любые будущие поставки покупателям из России. В 2021 году Boeing ожидал, что клиенты в РФ получат более 1500 самолетов в течение следующих 20 лет.