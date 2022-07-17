Берлин, , 09:39 — REGNUM Те запасы газа, которые имеются у Германии в данный момент, являются недостаточными, чтобы пережить зиму без поставок российского голубого топлива. Об этом 16 июля заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в интервью Bild am Sontag.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Резервуары для хранения газа заполнены почти на 65%. Это лучше, чем в предыдущие недели, но всё же недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа», — сказал он.

Также Мюллер напомнил, что техническое обслуживание газопровода «Северный поток — 1» должно быть закончено 21 июля и уточнил, что в данный момент всё зависит от того, будут ли продолжены поставки российского природного газа по нему и в каком количестве они будут вестись.

При этом глава немецкого регулятора пообещал, что частные домохозяйства страны не останутся без отопления. Кроме того, он добавил, что при необходимости Германия будет покупать голубое топливо у Норвегии, Нидерландов и Бельгии, или через терминалы сжиженного природного газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Foreign Policy Чару Судан Кастури отметил, что санкции Запада против РФ не смогут заставить Индию отказаться от российской нефти.