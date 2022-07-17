Омск, , 09:37 — REGNUM В Омске правоохранители задержали местного жителя по подозрению в покушении на убийство трёх человек. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Омской области.

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Днём 16 июля в полицию поступил сигнал о нападении в магазине — неизвестный ударил ножом мужчину. Вскоре аналогичный инцидент произошёл неподалёку в гаражном кооперативе, где неизвестный напал на двоих мужчин, ремонтировавших автомобиль.

Сотрудники уголовного розыска выехали на место происшествия и в течение часа нашли и задержали нападавшего.

«Задержанным оказался молодой человек 2002 г. р., проживающий неподалеку. Он находился в состоянии наркотического опьянения и с трудом мог пояснить, что произошло», — отметили в ведомстве.

Пострадавших доставили в больницу, один был госпитализирован. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.