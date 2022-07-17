Тегеран, 17 июля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в ходе своего нынешнего турне по Ближнему Востоку не сможет добиться от основных нефтедобывающих стран увеличения нефтедобычи. Такое мнение 17 июля высказал авторитетный специалист-международник и эксперт по проблемам ближневосточного региона Хоссейн Руйоран в беседе с иранским изданием Hamshahri.

Facebook.com/joebiden Джозеф Байден

Как указал эксперт, политика США на всём Ближнем Востоке перестала быть «стратегической» и превратилась в пассивную, и целью своего визита Байден провозгласил не долгосрочные, а сиюминутные интересы по уступкам в добыче нефти для того, чтобы повлиять на мировые цены.

«Именно это и является пассивной политикой, которую Америка сейчас вынуждена проводить под влиянием боевых действий на Украине и роста цен на нефть. Следует сказать, что и цели, и ожидания (наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда) бин Салмана тоже сиюминутные — он ждет от Вашингтона гарантий для себя лично. И это, выходит, те два намерения, с которыми и должны пройти встреча и переговоры двух политиков», — сказал он (цитата по ИноСМИ).

При этом Руйоран добавил, что Саудовская Аравия в этом случае может пойти на ограниченное увеличение добычи нефти, однако от договоренностей с Россией в рамках соглашения по ОПЕК+ она не отступит, так как они соответствуют интересам Эр-Рияда, потому что доходы и благосостояние королевства прямо зависят от цен на нефть.

«Потому едва ли Саудовской Аравии нужны сейчас какие-то особые шаги, чтобы создавать профицит на мировом рынке нефти и снижать таким образом цены до уровня в 70-80 долларов за баррель. Это нужно Вашингтону, но совсем не интересно Эр-Рияду», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что Германия не переживёт зиму без российского газа.