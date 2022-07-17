Красноярск, 17 июля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Жителей Красноярского края предупредили о неблагоприятных погодных явлениях. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

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По данным синоптиков, во второй половине дня 17 июля и в течение последующих суток в центральных и южных районах края возможны очень сильные дожди, ливни, грозы и град. Шквалистый ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

«Учитывайте погодные условия при планировании своего дня. Соблюдайте правила безопасности», — отметили в ведомстве.