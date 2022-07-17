Кемерово, 17 июля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Новокузнецке задержали мужчину, который 72 раза расплатился чужой банковской картой. Об этом ИА REGNUM сообщили в полиции Кузбасса.

Оплата банковской картой

Выяснилось, что горожанка получила несколько десятков уведомлений о покупках, которых она не совершала. Позже она поняла, что потеряла карту.

Подозреваемым оказался неоднократно судимый 29-летний житель Новокузнецкого муниципального округа. Он рассказал, что нашёл на улице банковскую карту и на протяжении двух дней расплачивался ею в продуктовых магазинах и на заправочных станциях. За это время он успел совершить 72 операции. Возбуждено уголовное дело. Мужчина заключён под стражу.