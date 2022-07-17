Барнаул, , 09:13 — REGNUM В мире вновь заговорили о переговорах и мирном договоре с Украиной — на условиях юридического признания ею статуса Крыма и Донбасса, а также отказа от посягательств на другие освобождённые территории, отметил 17 июля в своем телеграм-канале глава Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского Олег Боронин. Также он перечислил не менее 14 условий для заключения мирного договора:

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вот некоторые мои мысли на этот счёт.

1. Переговоры и соответствующий договор вести и заключать можно, но Украина должна быть всего лишь одним из субъектов этого процесса. Другими субъектами должны стать НАТО, США, Великобритания, Германия, Франция и Италия — как полноценные и ведущие «игроки» на стороне Украины. На определенном этапе к переговорам должна присоединиться по ограниченному кругу вопросов Литва (далее будет понятно, зачем).

2. Одно из условий договора — немедленная и полная отмена антироссийских санкций. Другое условие — немедленная разморозка российских финансовых активов.

3. Необходимо юридическое обязательство антироссийской стороны о том, что в НАТО не будет больше принято ни одно государство, включая Швецию и Финляндию, а все бывшие советские республики и страны Варшавского договора покинут блок НАТО с соответствующим выводом оттуда всех иностранных войск.

4. Литва должна в том или ином юридическом статусе уступить России территорию для обеспечения наземного сообщения с Калининградской областью.

5. Для Украины должен быть установлен переходный период на пять лет. На этот срок на всю территорию этой страны войдут российские военные — для контроля над выполнением условий мирного договора.

6. Украина юридически отказывается от Крыма, Донецкой и Луганской областей, а также от Херсонской, Запорожской, Харьковской, Николаевской и Одесской областей в их административных границах.

7. Украина становится государством с нейтральным статусом на вечные времена.

8. Украина разоружается и получает право иметь силы самообороны. Общая численность вооруженных формирований Украины, в том числе сил самообороны, полиции, сил госбезопасности и погранвойск, при этом не должна превышать 30 000 человек. Они должны быть вооружены только стрелковым вооружением (БТР, автомобильная техника и пулеметы разрешаются). При этом Украине запрещается иметь ВВС и ПВО (ВМФ по понятным причинам они иметь не смогут).

9. ПВО Украины обеспечивает Россия, которая становится единственным гарантом безопасности этой страны.

10. На Украине запрещается деятельность всех националистических объединений в любой форме и националистическая идеология.

11. Русский язык признается на Украине вторым государственным языком, обязательным для делопроизводства, для изучения в школе в полном объеме.

12. Россия получает право немедленно ввести войска на Украину в случае нарушения ею условий мирного договора.

13. На территории Украины не могут находиться иностранные военные ни в каком статусе, за исключением российских (исключение — охрана дипломатических миссий).

14. США, Великобритания, Германия, Франция и Италия берут на себя обязательство оказать Украине безвозмездную финансовую помощь в восстановлении гражданской инфраструктуры в границах, установленных мирным договором, а также в восстановлении бывших территорий Украины.

В ИНОМ РАСКЛАДЕ, на мой взгляд, любые переговоры и договоры не соответствуют национальным и государственным интересам России; необходимо освобождать Украину до всех ее государственных границ».

Как сообщало ИА REGNUM, необходимость проведения денацификации и демилитаризации на всей Украине подтверждают угрозы киевского режима атаковать Крым или Крымский мост, написал 17 июля в своём телеграм-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

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