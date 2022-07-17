Афины , , 09:12 — REGNUM Украинский самолет Ан-12 упал недалеко от города Кавала (Греция) в поле после того, как пилот сообщил о неполадках с двигателем.

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По предварительным данным, на борту самолета находились боеприпасы, которые сдетонировали после авиакатастрофы. Обломки Ан-12 нашли возле села Палеохори в муниципалитете Пангео, в 40 км от аэропорта Кавалы.

По данным спасателей, в самолёте находились восемь человек, все они погибли.

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