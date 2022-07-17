Новокузнецк, Кемеровская область, , 09:13 — REGNUM В Новокузнецке решено второй этап благоустройства привокзальной площади аэропорта решено начать до завершения первого. Об этом сообщили в воздушной гавани.

Благоустройство привокзальной площади аэропорта Новокузнецка t. me/aerokuz

«Для сокращения сроков благоустройства привокзальной площади принято решение начать второй этап ещё до завершения первого, увеличив задействованные мощности, — говорится в телеграм-канале аэропорта. — По этой причине въезд на привокзальную площадь будет закрыт полностью уже со следующей недели».

Отмечается, что строители займутся ремонтом одновременно всей территории перед аэровокзалом.