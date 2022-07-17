Мелитополь, Украина, , 09:07 — REGNUM С призывом к киевскому режиму вывести свои войска из Запорожской области и прекратить оккупацию областного центра обратился 17 июля член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Запорожье Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Запорожье будет освобождено. <…> Разрабатывается план, чтобы освобождение города прошло с минимальными разрушениями инфраструктуры, несмотря на то, что боевики Зеленского заминировали мосты и прочие объекты. Призываем (Владимира) Зеленского отдать приказ о выводе своих войск и прекращении оккупации города», — приводит его слова РИА Новости.

Также Рогов указал, что население захваченной киевскими боевиками части области ожидает освобождения и «просит избавить их от оккупации украинских националистов».

При этом член главного совета администрации региона уточнил, что в данный момент украинские боевики, «полицаи» и СБУ проводят в Запорожье «массовые облавы».

«Призываю жителей города быть острожными. Не получайте повестки, не находитесь по адресу регистрации, где вас могут легко найти. Если есть возможность — уезжайте из города на освобождённую территорию. Если такой возможности уже нет — запаситесь продуктами и водой, а также найдите максимально безопасное место в условиях городских боев, к которым ведут Запорожье взявшие в заложники мирное население города террористы Зеленского», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат украинской Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что президенту Сербии Александру Вучичу якобы необходимо «готовиться к бегству в Россию» после его заявлений о спецоперации на Украине.