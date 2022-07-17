Донецк, , 09:06 — REGNUM Украинские войска выпустили по Пантелеймоновке еще 15 снарядов. Об этом 17 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:30 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 15 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские военные обстреляли Пантелеймоновку снарядами калибра 155 мм.

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