Молчановский район, Томская область, , 08:59 — REGNUM В Томской области возбуждено уголовное дело по факту гибели семи человек при пожаре в одноэтажном двухквартирном доме в селе Колбинка. Трагедия произошла в ночь на 17 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Пожар в Томской области СУ СКР по Томской области

Общая площадь пожара составила 168 кв. метров. При ликвидации возгорания были найдены тела семи погибших. В настоящее время разбор конструкций продолжается. На месте работают следователи. Дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

«Для расследования уголовного дела создана следственная группа, предварительное следствие по делу осуществляют следователи второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления», — отметили в ведомстве.