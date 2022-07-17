Петропавловск-Камчатский, 17 июля 2022, 08:58 — REGNUM Вертолет Robinson, пропавший 16 июля на Камчатке, нашли сгоревшим. Об этом 17 июля сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
«Камчатскими спасателями в 13 км южнее вулкана Узон обнаружен сгоревший вертолёт «Робинсон», который пропал вчера со связи», — написал он в Telegram-канале.
Вертолет перестал выходить на связь 16 июля. На борту воздушного судна находились два человека, в том числе пилот — биатлонист Игорь Малиновский.
По данным ГУ МЧС, вертолет летел по маршруту «кальдера вулкана Узон — село Мильково». Возбуждено уголовное дело.