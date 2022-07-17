Иркутск, , 08:56 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области известило о розыске подозреваемого мужчины, причастного к многочисленным хищениям.

Иркутск. Предполагаемый вор и грабитель МВД

Его присутствие, а в некоторых случаях и факты совершения краж зафиксировали камеры видеонаблюдения. Оперативники установили его личность.

Им оказался 27-летний мужчина, ранее судимый за совершение имущественных преступлений. Он не работает и не имеет постоянного места жительства.

На вид разыскиваемому 28-30 лет, высокого роста, среднего телосложения.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня мужчины спецодежде при помощи монтировки проникли к подземным коммуникациям в Иркутске и украли кабель, оставив без интернета несколько многоквартирных домов.

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