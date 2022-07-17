Вашингтон, 17 июля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Тактику поддержки киевского режима изменили Соединённые Штаты, сделав её поэтапной. Такое мнение 17 июля высказал обозреватель издания The American Conservative Брэдли Девлин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Администрация (американского президента Джо) Байдена и Конгресс США уже сменили тактику и выбрали более поэтапный подход к оказанию Украине как военной, так и иной поддержки. Миллиард здесь, миллиард там, а может быть, и пара миллиардов, если они вежливо попросят», — указал он.

При этом Девлин уточнил, что теперь потоки денег и оружия для Киева стало труднее отследить, хотя они и не иссякают. Также он назвали причиной такого изменения поддержки Вашингтоном Киева растущее возмущение американской общественности из-за вовлеченности США в конфликт на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля высокопоставленный чиновник из администрации Белого дома заявил, что, по мнению властей США, большое число стран Ближнего Востока якобы не хотят укреплять связи с Россией и Китаем.