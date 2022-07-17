Донецк, 17 июля 2022, 08:53 — REGNUM Украинские военные обстреляли Пантелеймоновку снарядами калибра 155 мм. Об этом 17 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:30 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.
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