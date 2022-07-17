Донецк, 17 июля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Ясиноватую из «Градов» и минометов. Об этом 17 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:25 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 «Град», 10 снарядов калибра 122 мм и 5 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Пантелеймоновку «натовскими» снарядами.