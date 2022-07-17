Иркутск, 17 июля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области сообщает подробности двух серьёзных ДТП, произошедших с участием байкеров за последние сутки, 16 июля.

МВД ДТП с мотоциклом в Приангарье

Первая авария произошла в Нижнеудинском районе. Там, на улице Алтайской посёлка Замзор около часу ночи, 41-летний водитель мотоцикла «ИЖ Юпитер 5» совершил наезд на препятствие в виде кучи гравия. От полученных травм мотоциклист скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Его 31-летняя пассажирка госпитализирована с ссадинами и ушибами. Водитель и пассажир были без мотошлемов и защитной экипировки.

Спустя час в Ангарске столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. 28-летний водитель автомашины Nissan Wingroad, двигаясь по улице Космонавтов, при развороте в районе 22 микрорайона (БСМП), не уступил дорогу мотоциклу на Yamaha. В результате случившегося 19-летний водитель мото и его 15-летняя пассажирка получили ранения. Мотошлемы уберегли их от более серьезных травм.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года на территории Приангарья зарегистрировано 98 дорожно-транспортных происшествий с мототехникой, в которых девять человек погибли и более 100 получили травмы, в числе которых 38 несовершеннолетних.

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