Таруса, Калужская область, 17 июля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Музыкально-художественный фестиваль фонда Святослава Рихтера стартует сегодня, 17 июля в Тарусе. Это большое событие общероссийского масштаба состоится в 30-й раз. Фестиваль организован фондом всемирно известного музыканта Святослава Рихтера для помощи в становлении молодых талантов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры Калужской области.

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Гостей фестиваля ждут концерты и музыкальные вечера. Основную сцену — зал «Мир» по традиции предоставляет администрация Тарусского района. Один из концертов пройдёт под открытым небом на даче Рихтера. Среди участников музыкального фестиваля — камерный оркестр Тарусы под управлением Ивана Великанова, ансамбль солистов «Эрмитаж», скрипач Илья Норштейн. С сольными концертами выступят выдающиеся пианисты Александр Гиндин и Николай Луганский. Фестиваль продлится до 7 августа.

Первый музыкальный фестиваль в Тарусе состоялся в 1993 году и по предложению самого Святослава Рихтера, он был посвящен 150-летию со дня рождения Эдварда Грига. Фестиваль сопровождался выставкой работ скандинавских художников из собрания Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. С тех пор, каждый год в конце июля фонд Святослава Рихтера проводит летний музыкальный фестиваль в Тарусе. В концертах фестиваля участвуют выдающиеся музыканты и, непременно, молодые исполнители. Для них это приглашение — событие в профессиональной и творческой жизни, старт, освященный именем великого отечественного музыканта.