Барнаул, , 08:42 — REGNUM Власти Алтайского края не спешат решать проблемы с подготовкой населения к зиме, считает глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин. В своем телеграм-канале 17 июля он сообщил, почему не только страны НАТО ждет тяжелейшая зима:

Дрова в печи

«В негазифицированных сёлах Алтайского края (которых у нас большинство) — самый разгар подготовки к предстоящей зиме. Люди пытаются закупать твердое топливо — дрова. Ещё несколько месяцев назад я предупреждал, что в связи с взрывным ростом цен на уголь и дрова в нашем регионе, а также по причине вероятного дефицита твердого топлива региональному правительству следовало бы серьезно обеспокоиться вопросом помощи в подготовке населения к зиме. Особо, похоже, никто не озаботился.

О проблеме с поставками КАЧЕСТВЕННОЙ дровяной льготной дровяной древесиной поболтали на разных площадках — на том и успокоились. По углю вроде как лучше: принято решение о выделении средств муниципалитетам из краевого бюджета на выплаты компенсаций гражданам из-за роста цен на уголь. Но эти компенсации составят по моим подсчётам не более четырех тысяч на семью, а в основном — гораздо меньше. Мёртвому припарка.

А теперь я наблюдаю, что земляки в основном покупают на зиму не нормальные дрова, а различные отходы лесопиления. Потому что нормальные дрова дорогие, а с доходами у селян Алтайского края — как-то, мягко говоря, не очень. При этом я не вижу, чтоб народ активно закупался углем. На уголь денег тем более не хватает. Народ в долгах, как в шелках.

В общем, страны НАТО, конечно, нынче ждёт тяжелейшая зима. Но и нам будет нелегко. Причем, совершенно по другим причинам. Которые связаны с проблемами, на мой взгляд, при желании совершенно решаемыми на региональном уровне. Заняться бы этим, пока не поздно».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая Боронин информировал: чтобы запастись топливом на зиму, селянам необходимо располагать как минимум 70 тысячами рублей, тогда как средняя пенсия и зарплата по региону составляет, примерно, 16 500 и 32 000 рублей соответственно.

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