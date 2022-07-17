Бродячая собака напала на трехлетнего ребенка на Сахалине
Южно-Сахалинск, 17 июля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Ребенка с многочисленными ранами госпитализировали в больницу города Долинск на Сахалине, передает 17 июля РЕН ТВ.
(сс) Fancycrave
Бродячие собаки
3-летний мальчик гулял по городу с бабушкой, когда на него напала бродячая собака, животное едва удалось отогнать от ребенка. Очевидцы вызвали скорую помощь, мальчика госпитализировали. У ребенка разодрана рука и обе ноги, также пострадало лицо.
Отловом собаки занимаются специалисты.